Штей Иван Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штей Иван Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штей Емельян

Мать: Штей ?

Смерть
Неизвестно