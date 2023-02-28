Сёмина (Войнова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСёмина (Войнова) Евдокия Ивановна

Сёмина (Войнова) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

14.03.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1863 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1904

Отец: Сёмин Иван

Мать: Сёмина Секлетинья

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войнов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Войнов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close