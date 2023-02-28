Сёмина (Войнова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1904
Отец: Сёмин Иван
Мать: Сёмина Секлетинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Войнов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно