(Скворцова) Анастасия Николаева
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения12.12.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1911 ст.
Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православные
Крещение
13.12.1911 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: Солигаличский мещанин Порфирий Ильин Петров и крестьянская девица деревни Евсяково Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно