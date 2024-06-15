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(Скворцова) Анастасия Николаева

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

12.12.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1911 ст.

Отец: Скворцов Николай Павлов

Мать: Скворцова (Иринархова) Любовь Феодорова

Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православные
Крещение
13.12.1911 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: Солигаличский мещанин Порфирий Ильин Петров и крестьянская девица деревни Евсяково Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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