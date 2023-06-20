Коврижных Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Коврижных Галахтион Коврижных

Мать: Коврижных Намелфа Коврижных

Рождение ребёнка
1738

Сын: Коврижных Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Епистевия Андреевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Коврижных Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Епистевия Андреевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Коврижных Кирило Дмитриевич

Мать ребёнка: Епистевия Андреевна

Смерть
Неизвестно