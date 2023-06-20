Коврижных Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Рождение ребёнка
1738
Сын: Коврижных Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Епистевия Андреевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Коврижных Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Епистевия Андреевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Коврижных Кирило Дмитриевич
Мать ребёнка: Епистевия Андреевна
Смерть
Неизвестно