Аулова (Лунина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1949
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1949
Отец: Лунин Андрей
Мать: Лунина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
01.12.1974
Дочь: Морозова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Аулов Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
11.06.1983
Дочь: Кузьмина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно