Аулова (Лунина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аулова (Лунина) Мария Андреевна

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Место рождения

Успеновка, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1949

Отец: Лунин Андрей

Мать: Лунина Ирина Семеновна

Успеновка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.12.1974

Дочь: Морозова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Аулов Николай Анатольевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.06.1983

Дочь: Кузьмина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Иванович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аулов Николай Анатольевич

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