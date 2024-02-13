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Бешененко Иван Федорович

Место рождения

с.Герасимовка, Неклиновский район, Ростовской области

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешененко Федор Иванович

Мать: Бешененко Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бешененко Людмила Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешененко Людмила Леонтьевна

Работа или профессия
Неизвестно
работал в милиции ( Уголовный розыск, в г.Одесса)
Образование
Неизвестно
школа милиции
Место жительства
Неизвестно

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