Бешененко Иван Федорович
Место рожденияс.Герасимовка, Неклиновский район, Ростовской области
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бешененко Федор Иванович
Мать: Бешененко Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бешененко Людмила Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работал в милиции ( Уголовный розыск, в г.Одесса)
Образование
Неизвестно
школа милиции
Место жительства
Неизвестно