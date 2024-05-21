Петров Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1942
Рождение ребёнка
29.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Окунева) Антонина Степановна
Рождение ребёнка
12.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Окунева) Антонина Степановна
Смерть
Неизвестно