Петров Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1942

Жена: Иванова (Окунева) Антонина Степановна

Рождение ребёнка
29.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Окунева) Антонина Степановна

Рождение ребёнка
12.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Окунева) Антонина Степановна

Смерть
Неизвестно

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