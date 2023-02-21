Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бурдей Григорий Моисеевич
Отец ребёнка: Бурдей Моисей Евсеевич
Бракосочетание
Между 1767.?.1770 и Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Моисеева
Отец ребёнка: Бурдей Моисей Евсеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ефросинья Моисеевна
Отец ребёнка: Бурдей Моисей Евсеевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Бурдей Моисей Евсеевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Бурдей Моисей Евсеевич
Смерть
Неизвестно