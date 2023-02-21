Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бурдей Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Бурдей Моисей Евсеевич

Бракосочетание
Между 1767.?.1770 и Неизвестно

Муж: Бурдей Моисей Евсеевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Моисеева

Отец ребёнка: Бурдей Моисей Евсеевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ефросинья Моисеевна

Отец ребёнка: Бурдей Моисей Евсеевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Бурдей Моисей Моисеевич

Отец ребёнка: Бурдей Моисей Евсеевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Бурдей Филипп Моисеевич

Отец ребёнка: Бурдей Моисей Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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