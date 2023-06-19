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Жулдыбин Александр Викторович
Жулдыбин Александр Викторович
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
18.11.1952
Пол
Мужской
Отец
Жулдыбин Виктор Фёдорович
1927 г.р.
Мать
Жулдыбина (Елизарова) Мария Николаевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
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ДП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1952
Отец:
Жулдыбин Виктор Фёдорович
Мать:
Жулдыбина Мария Николаевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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