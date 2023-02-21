Пенькова (Ширшикова) Анна Фёдоровна
Место рожденияп. Ладыгинский
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Ширшиков Фёдор Калининов
Мать: не указана
п. Ладыгинский
Бракосочетание
03.02.1902
Рождение ребёнка
06.09.1904
Отец ребёнка: Пеньков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
07.07.1909 ст.
Сын: Пеньков Прокопи Дмитриевич
Отец ребёнка: Пеньков Дмитрий Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно