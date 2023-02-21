Пенькова (Ширшикова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Ширшикова) Анна Фёдоровна

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Место рождения

п. Ладыгинский

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ширшиков Фёдор Калининов

Мать: не указана

п. Ладыгинский
Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Пеньков Дмитрий Николаевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1904

Сын: Пеньков Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Пеньков Дмитрий Николаевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1909 ст.

Сын: Пеньков Прокопи Дмитриевич

Отец ребёнка: Пеньков Дмитрий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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