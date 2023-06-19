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Луценко Николай Константинович

Место рождения

Новый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луценко Константин Петров

Мать: Луценко ?

Новый Мерчик, Харківська область
Новый Мерчик, Валковский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1898

Сын: Луценко Илья Николаевич

Мать ребёнка: Луценко Александра

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Луценко Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Луценко Александра

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Луценко Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Луценко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луценко Никонор Николаевич

Мать ребёнка: Луценко Александра

Смерть
Неизвестно