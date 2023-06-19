Луценко Николай Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луценко Константин Петров
Мать: Луценко ?
Новый Мерчик, Валковский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Луценко Александра
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Луценко Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Луценко Александра
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Луценко Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Луценко Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луценко Никонор Николаевич
Мать ребёнка: Луценко Александра
Смерть
Неизвестно