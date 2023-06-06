Панарина (Толстошеева) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Толстошеева) Александра Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1968

Сын: Панарин Павел Викторович

Отец ребёнка: Панарин Виктор

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Виктор