Панарина (Толстошеева) Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1968
Отец ребёнка: Панарин Виктор
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панарин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панарин Виктор