Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Гудков Василий
Гудков Василий
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гудков Арсений
1861 г.р.
Мать
Александра Петрова
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Гудков Арсений
Мать:
Александра Петрова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь