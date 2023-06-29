Гудков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Гудков Арсений

Мать: Александра Петрова

Смерть
Неизвестно