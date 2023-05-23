Елисеева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1920
Отец: Елисеев Иван
Мать: Мария
Рождение ребёнка
02.04.1948
Дочь: Старичкова Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Рябыкин Фёдор Фёдорович
Химки, Химки, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно