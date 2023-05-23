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Елисеева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1920

Отец: Елисеев Иван

Мать: Мария

Рождение ребёнка
02.04.1948

Дочь: Старичкова Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Рябыкин Фёдор Фёдорович

Химки, Химки, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябыкин Фёдор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно