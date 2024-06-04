Баженкин Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженкин Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Баженкин Александр Васильевич

Мать: Баженкина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженкина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженкин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженкин Данил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженкин Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

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