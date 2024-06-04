Баженкин Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженкина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженкин Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженкин Данил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана