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Симонов Кондрат Федосеевич

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Симонов Федосей Епимахович

Мать: Симонова Александра Филипповна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Симонов Тихон Кондратьевич

Мать ребёнка: Симонова Васса Гурьевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.02.1870

Жена: Симонова Васса Гурьевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1870

Сын: Симонов Матвей Кондратьевич

Мать ребёнка: Симонова Васса Гурьевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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