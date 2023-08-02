Симонов Кондрат Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Симонов Тихон Кондратьевич
Мать ребёнка: Симонова Васса Гурьевна
Бракосочетание
06.02.1870
Жена: Симонова Васса Гурьевна
Рождение ребёнка
15.11.1870
Сын: Симонов Матвей Кондратьевич
Мать ребёнка: Симонова Васса Гурьевна
Смерть
Неизвестно