Клавдиева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдиева Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корыпаев Николай Емельянович

Мать: Корыпаева Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.192

Дочь: Клавдиева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1970

Сын: Клавдиев Сергей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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