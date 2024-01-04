Клавдиева Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.192
Дочь: Клавдиева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1970
Сын: Клавдиев Сергей Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности