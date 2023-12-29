Саитбаталов Гарифьян Сагидьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитбаталов Гарифьян Сагидьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Саитбаталов Сагидьян Мухамадзянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саитбаталов Азат Гарифьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саитбаталов Наиль Гарифьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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