Глаголев Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
27.12.1879 ст.
Сын учителей, Священнослужитель, закончил Веневское епарх. мужс., училище в 1896-1897 Сын Евгений Васильевич род. 1909 в с. Красное Веневского уезда, из-за преследований, женившись взял фамилию жены А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1909 ст.
Сын: Абрамов (Глаголев) Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Глаголева Александра Федоровна
Красное, Серебряные Пруды, Московская область
Работа или профессия
1913 или 1924
Священник https://russian-church.ru/viewpage.php?page=7683&ysclid=ls1n9ke8q549819067
Рождение ребёнка
04.10.1913
Дочь: Глаголева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Глаголева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
04.10.1913
Дочь: Глаголева София Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно