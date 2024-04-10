Глаголев Василий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлаголев Василий Гаврилович

Глаголев Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1879 ст.

Отец: Глаголев Гавриил Иванович

Мать: Глаголева Евдокия Гавриловна

Сын учителей, Священнослужитель, закончил Веневское епарх. мужс., училище в 1896-1897 Сын Евгений Васильевич род. 1909 в с. Красное Веневского уезда, из-за преследований, женившись взял фамилию жены А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глаголева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
28.10.1909 ст.

Сын: Абрамов (Глаголев) Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Глаголева Александра Федоровна

Красное, Серебряные Пруды, Московская область
Работа или профессия
1913 или 1924
Аннино, Серебряные Пруды, Московская область
Священник https://russian-church.ru/viewpage.php?page=7683&ysclid=ls1n9ke8q549819067
Рождение ребёнка
04.10.1913

Дочь: Глаголева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Глаголева Александра Федоровна

Аннино, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1913

Дочь: Глаголева София Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Аннино, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.