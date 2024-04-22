Кокорин Осип Михеев
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Кокорин Михей Григорьев
Мать: Кокорина Васса Иванова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кокорина Анна Осипова
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева
Бракосочетание
До 1829
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кокорин Михей Осипов
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кокорина Марфа Осипова
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кокорина Наталья Осипова
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кокорина Ирина Осипова
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно