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Кокорин Осип Михеев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кокорин Михей Григорьев

Мать: Кокорина Васса Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кокорина Анна Осипова

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1829

Жена: Кокорина Наталья Николаева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кокорин Михей Осипов

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кокорин Василий Осипов

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кокорин Алексей Осипов

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кокорина Марфа Осипова

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кокорина Наталья Осипова

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кокорина Ирина Осипова

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Николаева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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