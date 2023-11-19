Коршунов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршунова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Коршунова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Коршунова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Коршунова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Коршунова Галина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршунова Галина Викторовна

Смерть
Неизвестно

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