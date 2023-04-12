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Раоад
Раоад
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Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Нурия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Нурия
Отец ребёнка:
Талгат
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