Февронья(?) Давыдова (Давыдовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья(?) Давыдова (Давыдовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Давыд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Аммос (Амос) Иудин

Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евфросиния Иудина

Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Иудин

Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Рождение ребёнка
1796

Сын: Анкудин Иудин

Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Рождение ребёнка
1797

Сын: Семен Иудин

Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марина Иудина

Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агриппина Иудина

Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Смерть
Неизвестно