Февронья(?) Давыдова (Давыдовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Давыд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Аммос (Амос) Иудин
Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евфросиния Иудина
Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Иудин
Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)
Рождение ребёнка
1796
Сын: Анкудин Иудин
Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)
Рождение ребёнка
1797
Сын: Семен Иудин
Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марина Иудина
Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агриппина Иудина
Отец ребёнка: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно