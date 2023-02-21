Федорович Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорович Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорович Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Федорович Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорович Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Федорович Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорович Алексей Владимирович

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