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Лушникова Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1925

Сын: Лушников Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Лушников Сергей Денисович

Курганская область, Мишкинский район, село Введенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушников Сергей Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушников Сергей Денисович

Смерть
Неизвестно