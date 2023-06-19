Кирдянова Наталия Владимировна
Место рождения
Дата рождения05.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1987
Бракосочетание
24.08.2010
Рождение ребёнка
23.07.2013
Дочь: Калинина Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Калинин Кирилл Михайлович
Оттава, Онтарио, Канада
Рождение ребёнка
25.05.2018
Сын: Калинин Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Калинин Кирилл Михайлович
Москва, город федерального значения Москва