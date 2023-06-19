Кирдянова Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирдянова Наталия Владимировна

Кирдянова Наталия Владимировна

avatar

Место рождения

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

05.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1987

Отец: Кирдянов Владимир Николаевич

Мать: Кирдянова Галина Владимировна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
24.08.2010

Муж: Калинин Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
23.07.2013

Дочь: Калинина Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Калинин Кирилл Михайлович

Оттава, Онтарио, Канада
Рождение ребёнка
25.05.2018

Сын: Калинин Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Калинин Кирилл Михайлович

Москва, город федерального значения Москва