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Петряшев Прокопий Силин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряшев Сила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1904 ст.

Сын: Петряшев Алексей Прокопьев

Мать ребёнка: Петряшева Анна Иоаннова

Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5X42?i=52&cat=1323325
Место жительства
07.02.1904 ст.
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5X42?i=52&cat=1323325
Место жительства
14.04.1904 ст.
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325
Место жительства
25.04.1904 ст.
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряшева Анна Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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