Петряшев Прокопий Силин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Петряшев Сила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1904 ст.
Сын: Петряшев Алексей Прокопьев
Мать ребёнка: Петряшева Анна Иоаннова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5X42?i=52&cat=1323325
Место жительства
07.02.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5X42?i=52&cat=1323325
Место жительства
14.04.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325
Место жительства
25.04.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петряшева Анна Иоаннова
Смерть
Неизвестно