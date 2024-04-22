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Долгов Иван Ефимович

Место рождения

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Долгова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Долгова -- Параскева Андреевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1873

Сын: Долгов Давид Иванович

Мать ребёнка: Долгова -- Параскева Андреевна

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова -- Параскева Андреевна

Смерть
Неизвестно
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