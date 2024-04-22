Долгов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Долгова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Долгова -- Параскева Андреевна
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1873
Мать ребёнка: Долгова -- Параскева Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно