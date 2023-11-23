Смирнов Родион Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1786
Отец: Иоанн Семёнов
Мать: Феодора Леонтьева
Смирнов Родион Иоаннович (1786 — ?) Родился в семье священника села Старой Пыхани Пошехонского уезда Иоанна Семеновича. Священник села Ильинского (под Щетинским) Пошехонского уезда. Жена его Мария Яко... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архангельская (Смирнова) Акулина Родионова
Мать ребёнка: Мария Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Смирнова) Евфросиния Родионова
Мать ребёнка: Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Мария Яковлева
Державин Иоанн Родионович (1817 — ?) Родился в семье священника села Ильинского (под Щетинским) Пошехонского уезда Родиона Смирнова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Дьякон села Ильинского в... Показать все
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Смирнова) Прасковья Родионова
Мать ребёнка: Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Смирнова) Александра Родионова
Мать ребёнка: Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно