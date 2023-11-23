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Смирнов Родион Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Иоанн Семёнов

Мать: Феодора Леонтьева

Смирнов Родион Иоаннович (1786 — ?) Родился в семье священника села Старой Пыхани Пошехонского уезда Иоанна Семеновича. Священник села Ильинского (под Щетинским) Пошехонского уезда. Жена его Мария Яко... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архангельская (Смирнова) Акулина Родионова

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлева

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Смирнова) Евфросиния Родионова

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Рождение ребёнка
1817

Сын: Державин Иоанн Родионов

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Державин Иоанн Родионович (1817 — ?) Родился в семье священника села Ильинского (под Щетинским) Пошехонского уезда Родиона Смирнова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Дьякон села Ильинского в... Показать все
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Смирнова) Прасковья Родионова

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Смирнова) Александра Родионова

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Смерть
Неизвестно

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