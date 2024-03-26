Ощепков Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОщепков Михаил Алексеевич

Ощепков Михаил Алексеевич

Место рождения

Плотниково, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1823

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Ощепков Алексей Ларионович

Мать: не указана

Плотниково, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ощепков Феоктист Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Плотниково, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ощепков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1811
Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.11.1823

Дочь: Ощепкова Матрена Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1823 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3398]
Смерть
До 1823
Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close