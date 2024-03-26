Ощепков Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Ощепков Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ощепков Феоктист Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ощепков Виктор Михайлович
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
10.11.1823
Дочь: Ощепкова Матрена Михайловна
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1823 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3398]
Смерть
До 1823