Кулыгин Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулыгин Прохор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулыгин Иван Прохорович

Мать ребёнка: Кулыгина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулыгин Николай Прохорович

Мать ребёнка: Кулыгина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулыгин Валентин Прохорович

Мать ребёнка: Кулыгина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулыгина Евдокия

Смерть
Неизвестно

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