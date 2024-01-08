Кулыгин Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кулыгина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулыгин Николай Прохорович
Мать ребёнка: Кулыгина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулыгин Валентин Прохорович
Мать ребёнка: Кулыгина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулыгина Евдокия
Смерть
Неизвестно