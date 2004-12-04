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Фрэнюк Екатерина Ярославовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2004

Отец: Фрэнюк Ярослав Васильевич

Мать: Фрэнюк Наталья Владимировна