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Фрэнюк Екатерина Ярославовна
Фрэнюк Екатерина Ярославовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.2004
Пол
Женский
Отец
Фрэнюк Ярослав Васильевич
1973 г.р.
Мать
Фрэнюк Наталья Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2004
Отец:
Фрэнюк Ярослав Васильевич
Мать:
Фрэнюк Наталья Владимировна
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