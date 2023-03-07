Астраханцова Парасковья Гаврилова
Место рожденияпоч. Забегаевский, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Забегаевский, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Астраханцов Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Астраханцов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Астраханцов Венедикт Сергеев
Отец ребёнка: Астраханцов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Астраханцов Василий Сергеев
Отец ребёнка: Астраханцов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Астраханцов Сергей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1796