Астраханцова Парасковья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Парасковья Гаврилова

Место рождения

поч. Забегаевский, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1796

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Забегаевский, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Астраханцов Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Астраханцов Сергей Васильев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Астраханцов Венедикт Сергеев

Отец ребёнка: Астраханцов Сергей Васильев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Астраханцов Василий Сергеев

Отец ребёнка: Астраханцов Сергей Васильев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Астраханцов Иван Сергеев

Отец ребёнка: Астраханцов Сергей Васильев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Сергей Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1796