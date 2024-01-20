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Камушкина Марианна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камушкин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Камушкина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Камушкин Иван Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Камушкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Камушкин Иван Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Камушкин Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Камушкин Иван Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Камушкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Камушкин Иван Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Камушкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Камушкин Иван Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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