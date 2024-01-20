Камушкина Марианна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Камушкина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Камушкин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Камушкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Камушкин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Камушкин Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Камушкин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Камушкин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Камушкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Камушкин Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно