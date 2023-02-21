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Москвитин Анатолий Сафронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1938

Дата смерти

06.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1938

Отец: Москвитин Сафрон Федорович

Мать: Москвитина Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
02.03.1970

Дочь: Москвитина Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Москвитина Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басюк Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Москвитина Тамара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвитина Тамара Михайловна

Смерть
06.03.1991
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