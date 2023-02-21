Москвитин Анатолий Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1938
Дата смерти06.03.1991
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1938
Рождение ребёнка
02.03.1970
Дочь: Москвитина Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Москвитина Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басюк Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Москвитина Тамара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1991