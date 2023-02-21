Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1927

Дочь: Вересова Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Вересов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вересов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Вересов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вересов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Вересов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вересова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Вересов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вересов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Вересов Василий

Смерть
Неизвестно
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