Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1927
Дочь: Вересова Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Вересов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вересов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Вересов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вересов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Вересов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вересова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Вересов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вересов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Вересов Василий
Смерть
Неизвестно