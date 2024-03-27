(Айзатуллина) Сагадят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Айзатуллина) Сагадят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Айзатулла?

Мать: не указана

Смерть
1975
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