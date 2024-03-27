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(Айзатуллина) Сагадят
(Айзатуллина) Сагадят
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
1975
Пол
Женский
Отец
Айзатулла?
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Айзатулла?
Мать: не указана
Смерть
1975
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