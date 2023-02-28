Якубов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1909 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1931
Место жительства
С 1937 по 1945
Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1945 по 1970
Смерть
1970