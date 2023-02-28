Якубов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубов Владимир Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1909 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1937 по 1945
Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1945 по 1970
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1970
Москва, город федерального значения Москва
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