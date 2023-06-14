Бирюкова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бирюкова Степанида Гавриловна
Отец ребёнка: Бирюков Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бирюкова Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Бирюков Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бирюкова Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Бирюков Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бирюков Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Бирюков Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
20.08.1913
Дочь: Украинская Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Бирюков Гаврил Григорьевич
Смерть
1933