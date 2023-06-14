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Бирюкова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бирюкова Степанида Гавриловна

Отец ребёнка: Бирюков Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бирюкова Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: Бирюков Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бирюкова Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Бирюков Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бирюков Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Бирюков Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
20.08.1913

Дочь: Украинская Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Бирюков Гаврил Григорьевич

Смерть
1933