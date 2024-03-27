Зайнагабдинов Исхак
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1786
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Мансуров Зайнагабдин
Мать: Мансурова ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Зайнагабдинов Ибрагим Исхак Улы
Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Абдрахимова) Халимзада
Рождение ребёнка
1833
Сын: Зайнагабдинов Ибиамин Исхак Улы
Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Абдрахимова) Халимзада
Рождение ребёнка
1837
Сын: Зайнагабдинов Губетулла Исхак Улы
Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Абдрахимова) Халимзада
Рождение ребёнка
1841
Сын: Зайнагабдинов Ахмедулла Исхак Улы
Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Абдрахимова) Халимзада
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Зайнагабдинова) Загрифа Исхак Кызы
Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Абдрахимова) Халимзада
Смерть
1852
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно