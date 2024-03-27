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Зайнагабдинов Исхак

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1786

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Мансуров Зайнагабдин

Мать: Мансурова ?

Рождение ребёнка
1823

Сын: Зайнагабдинов Ибрагим Исхак Улы

Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Абдрахимова) Халимзада

Рождение ребёнка
1833

Сын: Зайнагабдинов Ибиамин Исхак Улы

Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Абдрахимова) Халимзада

Рождение ребёнка
1837

Сын: Зайнагабдинов Губетулла Исхак Улы

Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Абдрахимова) Халимзада

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Зайнагабдинов Ахмедулла Исхак Улы

Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Абдрахимова) Халимзада

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Зайнагабдинова) Загрифа Исхак Кызы

Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Абдрахимова) Халимзада

Смерть
1852
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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