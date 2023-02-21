Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1821
Дата смертиДо 1862
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1821
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Семен Родионович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Родионович
Бракосочетание
До 1858
Муж: Семен Родионович
Рождение ребёнка
23.10.1859
Отец ребёнка: Семен Родионович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1862