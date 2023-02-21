Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1821

Дата смерти

До 1862

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1821

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Семен Родионович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Родионович

Бракосочетание
До 1858

Муж: Семен Родионович

Рождение ребёнка
23.10.1859

Сын: Семенов Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Семен Родионович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1862
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