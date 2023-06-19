Евдокимова (Носкова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Носкова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Кукеряги

Дата рождения

14.02.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1903 ст.

Отец: Носков Алексей Васильевич

Мать: Носкова Пелагея Григорьевна

Бракосочетание
01.02.1923

Муж: Евдокимов Федор Федорович

Рождение ребёнка
27.08.1923

Сын: Евдокимов Александр Федорович

Отец ребёнка: Евдокимов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Евдокимов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Евдокимов Федор Федорович

Смерть
Неизвестно