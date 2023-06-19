Евдокимова (Носкова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.02.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1903 ст.
Бракосочетание
01.02.1923
Рождение ребёнка
27.08.1923
Сын: Евдокимов Александр Федорович
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Евдокимов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Федорович
Смерть
Неизвестно