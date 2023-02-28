Батыршин Гильфанитдин Батыршович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Батырша Бикмухаметов
Мать: Залиха Ибраева
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Батыршина Бибинафиса Гильфановна
Мать ребёнка: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Батыршина Минигадида Гильфановна
Мать ребёнка: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна
Рождение ребёнка
22.07.1898
Дочь: Фахрутдинова Фанза Гильфановна
Мать ребёнка: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна
Рождение ребёнка
24.08.1908
Дочь: Батыршина Махмуза Гильфановна
Мать ребёнка: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна
Рождение ребёнка
27.02.1910 ст.
Дочь: Батыршина Уммигульсум Гильфановна
Мать ребёнка: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Батыршина Сагида Гильфановна
Мать ребёнка: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика