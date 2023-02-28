Батыршин Гильфанитдин Батыршович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батыршин Гильфанитдин Батыршович

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Место рождения

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Батырша Бикмухаметов

Мать: Залиха Ибраева

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Батыршина Бибинафиса Гильфановна

Мать ребёнка: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Батыршина Минигадида Гильфановна

Мать ребёнка: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1898

Дочь: Фахрутдинова Фанза Гильфановна

Мать ребёнка: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1908

Дочь: Батыршина Махмуза Гильфановна

Мать ребёнка: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1910 ст.

Дочь: Батыршина Уммигульсум Гильфановна

Мать ребёнка: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Батыршина Сагида Гильфановна

Мать ребёнка: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батыршина Бадыльгазямал Муфтахутдиновна

Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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