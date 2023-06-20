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Fekla
Fekla
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Nikifor
1804 г.р.
Мать
Pelageya
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Nikifor
Мать:
Pelageya
Смерть
Неизвестно
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