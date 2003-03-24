Белова (Маслова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Маслова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1924

Дата смерти

24.03.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924

Отец: Маслов Иван Васильевич

Мать: Маслова Любовь

Рождение ребёнка
09.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Владимир Алексеевич

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.11.1954

Сын: Белов Виктор

Отец ребёнка: Белов Владимир Алексеевич

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
24.03.2003
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
Неизвестно
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
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