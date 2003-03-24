Белова (Маслова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1924
Дата смерти24.03.2003
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924
Отец: Маслов Иван Васильевич
Мать: Маслова Любовь
Рождение ребёнка
09.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
08.11.1954
Сын: Белов Виктор
Отец ребёнка: Белов Владимир Алексеевич
Смерть
24.03.2003
Похороны
Неизвестно