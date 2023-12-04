Ярмак Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмак Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Ярмак Павел Ефимович

Мать: Ярмак Мария Петровна

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