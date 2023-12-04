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Ярмак Иван Павлович
Ярмак Иван Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Пол
Мужской
Отец
Ярмак Павел Ефимович
1903 г.р.
Мать
Ярмак (Опанасенко) Мария Петровна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Ярмак Павел Ефимович
Мать:
Ярмак Мария Петровна
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