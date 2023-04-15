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Остапов Панкрат Сергеевич
Остапов Панкрат Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2005
Пол
Мужской
Отец
Остапов Сергей
1969 г.р.
Мать
Марина Васильевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2005
Отец:
Остапов Сергей
Мать:
Марина Васильевна
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