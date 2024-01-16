Старыгина Пелагея Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старыгина Пелагея Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Прокофьевна

Отец ребёнка: Старыгин Прокофий Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старыгин Прокофий Ларионович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Старыгин Яков Прокофьевич

Отец ребёнка: Старыгин Прокофий Ларионович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Старыгина Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Старыгин Прокофий Ларионович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Старыгина Аграфена Прокофьевна

Отец ребёнка: Старыгин Прокофий Ларионович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Старыгин Никита Прокофьевич

Отец ребёнка: Старыгин Прокофий Ларионович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Старыгина Наталья Прокофьевна

Отец ребёнка: Старыгин Прокофий Ларионович

Смерть
Неизвестно

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