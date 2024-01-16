Старыгина Пелагея Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Прокофьевна
Отец ребёнка: Старыгин Прокофий Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Старыгин Яков Прокофьевич
Отец ребёнка: Старыгин Прокофий Ларионович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Старыгина Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Старыгин Прокофий Ларионович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Старыгина Аграфена Прокофьевна
Отец ребёнка: Старыгин Прокофий Ларионович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Старыгин Никита Прокофьевич
Отец ребёнка: Старыгин Прокофий Ларионович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Старыгина Наталья Прокофьевна
Отец ребёнка: Старыгин Прокофий Ларионович
Смерть
Неизвестно