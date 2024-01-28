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Чупрунова Александра Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1876

Сын: Чупрунов Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич

Рождение ребёнка
21.01.1877 ст.

Дочь: Костина (Чупрунова) Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич

Крёстные: Раменской волости деревни Поповки крестьянин Семен Филиппов и села Речицы крестьянская жена Настасья Иванова
Рождение ребёнка
?.07.1881

Сын: Чупрунов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич

Рождение ребёнка
?.03.1884

Дочь: Чупрунова Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1886 ст.

Дочь: Чупрунова Агрипина Прокопьевна

Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Села Речицы крестьянин Ермолай Иванович Гуляев и того же села крестьянская жена Татьяна Андреевна Зайцева, священник Андрей Лебедев
Рождение ребёнка
09.06.1888

Дочь: Чупрунова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крёстные: крестьянин села Речицы Петр Терентьевич Гуляев и крестьянская жена Татьяна Андреевна Зайцева, священник андрей Лебедев
Рождение ребёнка
24.03.1899

Сын: Чупрунов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крёстные: села Речтцы крестьянин Иван Александрович Константинов и дого же села крестьянская дочь девица Матрона Васильевна Чупрунова, священник Павел Архангельский
Смерть
Неизвестно

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