Чупрунова Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1876
Сын: Чупрунов Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.01.1877 ст.
Дочь: Костина (Чупрунова) Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич
Крёстные: Раменской волости деревни Поповки крестьянин Семен Филиппов и села Речицы крестьянская жена Настасья Иванова
Рождение ребёнка
?.07.1881
Сын: Чупрунов Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич
Рождение ребёнка
?.03.1884
Дочь: Чупрунова Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.06.1886 ст.
Дочь: Чупрунова Агрипина Прокопьевна
Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич
Села Речицы крестьянин Ермолай Иванович Гуляев и того же села крестьянская жена Татьяна Андреевна Зайцева, священник Андрей Лебедев
Рождение ребёнка
09.06.1888
Дочь: Чупрунова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич
Крёстные: крестьянин села Речицы Петр Терентьевич Гуляев и крестьянская жена Татьяна Андреевна Зайцева, священник андрей Лебедев
Рождение ребёнка
24.03.1899
Сын: Чупрунов Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Чупрунов Прокопий Леонтьевич
Крёстные: села Речтцы крестьянин Иван Александрович Константинов и дого же села крестьянская дочь девица Матрона Васильевна Чупрунова, священник Павел Архангельский
Смерть
Неизвестно