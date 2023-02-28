Хазиханов (Габдульянова) Хайрамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазиханов (Габдульянова) Хайрамал

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Место рождения

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

04.05.1929

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1929

Отец: Садретдинов Габдульян

Мать: Садретдинова Фазила

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.01.1950

Муж: Хазиханов Мухлис

Верхний Баяк, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1957

Сын: Хазиханов Тавхет

Отец ребёнка: Хазиханов Мухлис

Рождение ребёнка
05.07.1962

Дочь: Бадртдинова Роза

Отец ребёнка: Хазиханов Мухлис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамзиля

Отец ребёнка: Хазиханов Мухлис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдрахимова Муслима

Отец ребёнка: Хазиханов Мухлис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назмиева Танзиля

Отец ребёнка: Хазиханов Мухлис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хазиханов Хамит

Отец ребёнка: Хазиханов Мухлис

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