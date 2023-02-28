Хазиханов (Габдульянова) Хайрамал
Место рождения
Дата рождения04.05.1929
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1929
Отец: Садретдинов Габдульян
Мать: Садретдинова Фазила
Бракосочетание
Около ?.01.1950
Муж: Хазиханов Мухлис
Верхний Баяк, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1957
Сын: Хазиханов Тавхет
Отец ребёнка: Хазиханов Мухлис
Рождение ребёнка
05.07.1962
Дочь: Бадртдинова Роза
Отец ребёнка: Хазиханов Мухлис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамзиля
Отец ребёнка: Хазиханов Мухлис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдрахимова Муслима
Отец ребёнка: Хазиханов Мухлис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назмиева Танзиля
Отец ребёнка: Хазиханов Мухлис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хазиханов Хамит
Отец ребёнка: Хазиханов Мухлис